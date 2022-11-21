性別言論惹議遭警告 前法官再告司法院影響審判又遭駁

已婚法官陳鴻斌性騷擾女助理案，再審從免職改輕判罰俸，時任職務法庭受命法官的基隆地院前法官的陳志祥受訪稱「不是性騷擾」、是「婚外情未遂」，引發議論。司法院人審會決議予陳書面告誡警告，司法院發布後，陳以「職務監督影響審判獨立」而提訴訟但敗訴確定。陳仍認為司法院干涉審判，再向職務法庭告司法院，職務法庭今仍駁回。

審判長表示吳三龍表示，司法院對陳志祥的處分並未直接或間接指示他以後該如何審理案件，沒有侵犯法官獨立審判的核心領域，因此駁回。

本案源於台北高等行政法院前法官陳鴻斌遭女助理指控性騷擾2年，監察院彈劾，職務法庭認定陳行為損及法官職位尊嚴、司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭在2018年婦女節改判罰月俸給總額1年，掀起軒然大波。在判決書還沒交出前，陳志祥卻連上8個節目，口出爭議言論，還說「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」。

陳志祥因發言爭議，遭移送評鑑，法官評鑑委員會決議由司法院移送監察院，建議申誡，成為首位法官因上媒體為承辦案件解說，遭送評鑑的案例；不過監察院2019年彈劾未過。

人審會認為陳志祥身為職務法庭承審法官，卻在接受媒體採訪時，發表逾越判決書內容的言論，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法、法官倫理規範，應予書面告誡警告處分。因陳志祥的職務評定從長年的「良好」變成「未達良好」，2020年7月1日退休、轉任律師。陳不滿警告處分，向司法院提異議，認為「職務監督影響審判獨立」，但又遭司法院駁回。陳提確「『警告』影響審判獨立」之訴，職務法庭2020年12月駁回。

陳志祥上訴，請求廢棄原審判決，第二審認為上訴無理，去年2月24日駁回。當時合議庭指出，如果司法院的職務監督無法制止「法官以與審判工作核心範圍無關事項，為有損法官中立、客觀、公正形象」的公開言談，將使法官職務監督所要追求的「樹立法官公正客觀形象」目標受阻，法官們因受社會貶抑評價，流失司法公信力，難以用數字衡量。