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為了讓她生氣 男要友人觀看他和女友性愛影片觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蕭姓男子和女朋友發生爭執，為了讓女朋友生氣，拍下兩名友人觀看他和女友性愛影片的畫面，再傳給女友觀看。女子報案，檢方偵查後起訴。基隆地院審結，認定蕭男違反個人資料保護法判刑2月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，20多歲蕭男與女朋友因故發生口角爭執後，今年3月4日凌晨與兩名友人前往KTV唱歌喝酒時，在包廂讓兩名友人觀看他與女友，先前到汽車旅館拍攝的露臉性愛影片。

蕭男拍下兩名友人觀看他與女友性愛影片的畫面，再把影像傳送女友。蕭男說，會這麼做，是為了要讓女友生氣。

蕭男的女友得知男友行徑後提告，證稱蕭男用性愛影片威脅她，說如果要分手，不會讓她好過等話。

法官勘驗性愛影片檔案，認定畫面顯示告訴人的臉部、容貌等身體特徵，客觀上足以辨別身分，屬個人資料保護法所稱之個人資料。蕭男所為違反個資保護法規定，觸犯非公務機關非法利用個人資料罪。

法官指出，蕭男與女朋友發生感情糾紛，不思以正當方式解決，而是在KTV包廂將性愛影片交給友人觀看，損害告訴人隱私利益。

法官審酌蕭男在偵查中與告訴人成立和解並賠償，犯後態度尚可，告訴人也表示希望從輕量刑，判處蕭男有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

蕭男和女朋友吵架後，讓兩名友人觀看他和女友性愛影片。基隆地院審結，認定蕭男違反個人資料保護法，判刑2月，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
蕭男和女朋友吵架後，讓兩名友人觀看他和女友性愛影片。基隆地院審結，認定蕭男違反個人資料保護法，判刑2月，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

性愛 基隆 KTV

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