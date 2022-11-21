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北港鎮長選舉首樁按玲控告 張勝智告蕭美文違反選罷法
北港鎮長選舉愈趨激烈，針對候選人蕭美文一波波文宣，影射候選人張勝智貪汙、惡搞敗壞鎮政，張勝智今天在立委蘇治芬及律師陪同下到雲林地檢署按鈴控告蕭美文涉嫌違反選罷法及妨害名譽罪，蕭美文表示，她所提的文宣都有求證過，對方要提告她只能面對。
張勝智以蕭美文最近發出的「向錢行」、「是顧北港還是害北港」的文宣，指控前鎮長張勝智賣地1億9千多萬元，不建設用來償還銀行的無息貸款，施政不當，影響建設進步，並以北港華南路貫穿糖廠接通文仁路的道路開發案，刻意「截直取彎」影射張勝智「向錢看」貪汙之意。
張勝智今天在立委蘇治芬和律師陳信村、議員蔡岳儒、蔡孟真助理主任蔡欣耘陪同下，到雲林地檢署按鈴控告蕭美文散發不實言論意圖使人不當選違反選罷法及妨害名譽，檢察官開庭並於近期內傳喚蕭美文到案說明。
張勝智說，上次競選連任也是被蕭陣營以不實言論攻擊，當初本想不與對方起舞，致使連任失敗，他深感痛心，這次他對手又故技重施，文宣內容完全捏造不實，他實忍無可忍，一定要以訟止謗。
張勝智指出，打通糖廠路接通文仁路，係經相關小組多次評估基於安全考量，才在和媽祖大橋連接口，稍向北移，沒想到對手竟指「取彎」是他要「向錢行」，另對於償還銀行欠債，是以公所統籌分配款剩餘款支付，出售第二停車場土地所得一億九千多萬元全數都繳入鎮庫作為償還第二市場租金和經建財源，這些全都有案可查，對手曾任代理鎮長不善加查證，把不同的款項混為一談，任意發布不實言論攻詰，令人無法接受。
蕭美文則表示，糖廠道路取彎到生產路，對光復路一帶居民安全受影響，至於售地1.9億元還給銀行1.5億餘元剩3千多萬元如何償還第二市場租金，文宣所提她都有查證。對於張勝智提告，她表示只能面對，是否反控對方再與律師研究。
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