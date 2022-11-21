未經查證指彭于晏被陸富商「睡了換演出」 中天電視和記者要賠

藝人彭于晏不滿中天電視報導他和大陸商人王中磊、張磊「不正常的親密關係」、「睡了彭于晏」，換取演出機會，提告要求中天電視、游姓記者連帶賠償100萬元，台北地方法院今判中天電視和記者應賠償10萬元，可上訴。

彭于晏提告主張，游姓記者任時中天電視期間，未經查證就擅自在YouTube、臉書刊登報導，「王中磊，他其實就是個雙性戀，所以那時候他就看上了彭于晏」、「彭于晏又是單親家庭，他深知金錢的可貴，所以他就覺得OK」、「有人傳說王中磊跟彭于晏其實兩個人是有互相不正常的親密關係」，另報導「張磊睡了彭于晏」。

彭于晏認為中天電視和游姓記者描述他和大陸商人王中磊、張磊有不正常關係，來換取演出機會和利益，影響他付出極大努力才建立健康、陽光、公益的正面形象，損害他的名譽，要求中天電視、游姓記者連帶賠償100萬元，並播出道歉聲明。

中天電視、游姓記者則指出，報導是記者以早已揭露的資訊，透過輕鬆態度閒聊明星八卦，沒有誇大或加油添醋，且報導中也已向觀眾說明內容是未經證實的傳聞，並提供彭于晏的說法來平衡，沒有侵害彭于晏的名譽權。