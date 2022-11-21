竹市警選前掃蕩地下匯兌、洗錢水房 金流達9億

新竹市警察局今天說，因應選舉，持續落實防賄制暴，嚴格掃蕩地下通匯，7月起查獲地下匯兌、洗錢水房與賭博案金流達新台幣9億元，並查獲賄選5件72人、幽靈人口7件54人。

警察局發布新聞稿表示，6月起陸續整備選舉各項治安維護工作；警察局長郭士傑說，選前已成立「查察賄選防制暴力專案小組」，要求掌控幽靈人口、嚴防選舉賭盤及網路假訊息等，持續肅槍、掃黑、緝毒、打詐及取締賭博等。

郭士傑說，7月起至今查獲槍砲案10件10人，起獲非制式槍支11支；四海幫海中堂涉嫌暴力討債，拘捕7人聲請羈押3人；風飛沙幫人口販運案，拘捕10人聲押8人；另為避免境外資金作為賄選助力，嚴格掃蕩地下通匯，查獲地下匯兌、洗錢水房與賭博案，金流達9億元。