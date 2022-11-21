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店長暗槓180萬獲緩刑不還款 拒接檢方電話 緩刑遭撤銷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓女子在高雄新興區一家服飾店當店長，卻被老闆抓包侵吞店內衣服和員工薪水高達180萬元，判刑2年，法官考量她和老闆和解，宣告緩刑5年，但每月需還老闆2萬元，總計180萬元。不過，蘇女繳款18期後卻人間蒸發，還拒接檢方電話，經檢方聲請撤銷緩刑，法院審酌後裁准，蘇女得入監服刑。可抗告。

判決指出，蘇女從2006年4月至隔年11月擔任這家服飾店店長，負責管理店內進銷存跟發放員工薪水。後來王姓老闆清點庫存及薪資帳冊時，發現帳簿與實際支出對不上，盤點後衣服庫存短少180萬8700元。

不僅於此，王姓老闆還發現蘇將店裡1萬8千多元零用金放入自己口袋，連要發給員工的薪水1萬2826元也被她「暗槓」，王女調查後報警告蘇女侵占

但蘇女喊冤，稱她最多僅拿10萬多元，數字並沒有王女說得這麼多。但檢方依據蘇女寫的自白書，加上王女提供的薪資明細、各廠商盤點明細表等資料，認為蘇女至少侵占公司184萬餘元，依業務侵占罪將她起訴。

高雄地院審理後，依業務侵占罪判刑2年，但考量蘇女和王女和解，王也同意讓蘇女緩刑，因此另宣告緩刑5年，緩刑條件是蘇女須依據她與王女的調解筆錄，每月賠償2萬元給王女，共分為87期，總額為174萬元（首期已繳6萬元）。

只不過蘇女按月繳款給王女約10多期後，至今年2月開始就沒再按月繳付賠償金，檢方曾致電給蘇女詢問是不是有困難，電話卻無人接聽，最後認為蘇女未按約定繳款，違反當時法院給予的緩刑條件，因此向法院聲請撤銷緩刑。

高雄地院審理時，法官曾寄傳票給蘇女、王女到庭陳述意見，結果卻只有王女到庭，認定蘇女並沒有真摯要彌補王女損失的意思，審酌蘇女已有半年未繳納賠償金，若再讓她享受緩刑利益，恐欠缺公平，因此裁定撤銷她的緩刑，蘇女得入監服2年徒刑。可抗告。

蘇女未遵守緩刑條件，被法院撤銷緩刑，得入監。示意圖／ingimage
蘇女未遵守緩刑條件，被法院撤銷緩刑，得入監。示意圖／ingimage

侵占 薪水

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