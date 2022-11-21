村里輸贏數票之間 花檢嚴查幽靈人口預防性寄通知單

花蓮縣部分村里，候選人輸贏可能在數票之間，花蓮地檢署特別針對幽靈人口案查察，並發送近千份通知單，提醒民眾勿觸法；同時選前速偵速結2宗幽靈人口案件，確保公平投票。

花蓮地方檢察署今天召開記者會，宣布將寄發968份通知單給經篩選有戶籍遷移的民眾，以預防為目的，向民眾善意提醒，勿成為幽靈人口。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說明，18日查獲花蓮縣卓溪鄉石姓被告等3人為支持特定鄉長、鄉民代表、村長等候選人，涉嫌於今年2月7日將戶籍虛偽遷入卓溪鄉古風村某處；經檢察官蒐證偵辦後，認石姓被告等3人共同涉犯妨害投票未遂罪嫌。

另外，鳳林鎮長橋里有9人也是將戶籍虛偽遷入，經檢察官蒐證偵辦後，9名被告均涉犯妨害投票未遂罪嫌，因被告坦承犯行，都自白認罪，也尚未造成妨害選舉結果，所以檢察官對此12名被告緩起訴處分，也請其務必勿前往投票。

林俊廷指出，除積極偵辦幽靈人口案，更重視預防幽靈人口影響投票正確性，因此請警方先初步查訪轄內民眾居住狀況，篩選出近千名今年1月起有遷移戶籍的選民，寄發通知單到其原本戶籍地，告知有關刑法妨害投票罪的相關規定。

林俊廷說，但也不表示民眾收到通知單就認定為「幽靈人口」，而是遷移戶籍的理由是否正當，慎重考慮是否要去投票，避免影響投票結果而觸犯法律。

花蓮地檢署檢察長蔡宗熙表示，積極查察賄選，截至目前已查獲十餘起賄選案件，其中現金賄選仍占較大比率，其他不正當方式、利益期約也是賄選，包括送茶葉、西瓜、電風扇等都違法，呼籲民眾拒絕賄選，也幫忙檢舉，將可獲高額獎金。

對於價值超過30元贈品是否有賄選疑慮，蔡宗熙說，大家不要誤解，這是一個反向規範、是排除要件；30元以下文宣附著物不會納入查察賄選範圍，但沒有明示30元以上一定要查察，判斷依據是送出物品是否影響投票意向，若像是面紙、帽子、背心、旗幟這些是不會納入查察範圍。