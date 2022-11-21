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寫文批Gogoro將消費者「騙進來再屠宰」 法院判寫手和網路平台要賠

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

Gogoro（睿能創意公司）不滿蔡姓撰稿人在網路平台批評公司將消費者「騙進來再屠宰」、「羊毛出在羊身上」，提告要求賠償1元，並下架相關文章，台北地方法院判蔡和網路平台公司應賠償1元、下架文章，並刊登判決書主文和判決書網路連結，可上訴。

睿能創意主張，公司生產Gogoro電動機車，獲得國內外消費者好評，於台灣電動機車業界已居於領導地位，而蔡2018年就曾在鏈車網等平台上，發表貶低Gogoro的多篇文章，事後蔡簽和解契約，同意日後若有發布相關文章，應先向公司求證再刊登。

未料，蔡簽和解契約後，疑似為了特定機車廠商商業利益及自身報酬，惡意在鏈車網發表8篇文章，包括「毒攪獸」、「政府獨厚貢養出來的獨角怪獸」、「靠著粉飾裝扮表面光鮮亮麗，但骨子裡卻已經是病入膏肓的重症患者」、「公主病大發」、「購買GOGORO只等於是空殼車」等。

另蔡在文章也批Gogoro「靠關係、靠關說在做生意」、「羊毛出在羊身上」、「先以文字把你騙進來後再屠宰，總之你就是要綁定兩顆電池每月1199元才可有優惠」等語；睿能創意提告要求賠償1元，並刪除文章、刊登判決書主文及勝訴啟事等。

蔡和網路平台公司等被告認為，相關文章沒有特別針對睿能創意公司，「關說」、「毒攪獸」也未指明是睿能創意，且文章是評論政府補助機車業者等政策，提醒消費者簽約前應仔細詳閲契約內容，並非有意批評Gogoro。

另認為睿能創意在台灣發展電動機車，接受政府大量經費補助，電動車產品涉及公共道路、用路人安全、用電安全，均屬於公共利益，也是可受公評之事，為言論自由保障範疇。

台北地院認為蔡僅憑Gogoro騎到飽方案內容，就逕行揣測、撰寫文章，且用語「騙進來後再屠宰」，是指摘睿能創意從事不實商業行為，足以讓大眾產生睿能創意欺滿消費者的負面形象，達到誹謗名譽的程度，判決蔡和網路平台公司賠償1元，並下架此篇文章；其餘7篇文章，法院認定未達損害名譽，毋須負賠償責任。

Gogoro（睿能創意公司）。圖／聯合報系資料照片
Gogoro（睿能創意公司）。圖／聯合報系資料照片

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