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選舉在即 竹市警局長會勘選票印製場所守護選舉平順
周六就是投票日，選舉倒數進入最後階段，新竹市警局配合選委會選票聯合會勘選票印製廠，確認消防、照明、監視器設置24小時錄影監控，及加強外圍巡守等維護。
局長郭士傑昨至選票印製廠履勘，並指出選票印製、存放及運送等每一環節都需要嚴格把關，提高警力部署規格，嚴格執行戒護管制，絕不容許任何蓄意趁機破壞選務行為。
警方指出，為因應地方公職人員選舉起跑，警方6月份起陸續整備選舉各項治安維護工作，強化機動保安警力整訓、模擬突發狀況應處演練、投開票所現地會勘等期前整備。並在候選人登記確定後，即啟動安全維護措施，逐一拜訪各候選人，瞭解維安需求，以確保候選人身安全。
郭士傑表示，為使選舉在公平公正情況下完成，警方在選舉前即已成立「查察賄選防制暴力專案小組」，落實查賄制暴工作，要求掌控幽靈人口、嚴防選舉賭盤及網路假訊息等不法行為，並持續肅槍、掃黑 、緝毒、打詐及取締賭博等重點工作。
新竹巿警局7月至今查獲槍砲案10件10人，起獲非制式槍支11支，四海幫海中堂涉嫌暴力討債，拘捕7人聲押3人，風飛沙幫人口販運案，拘捕10人聲押8人，幽靈人口查獲7件54人，全般賄選查獲5件72人；另避免境外資金作為賄選助力，嚴格掃蕩地下通匯，查獲地下匯兌、查獲洗錢水房與賭博案，金流高達9億元。
郭士傑說，警方將秉持「依法行政、行政中立」原則，以主動積極態度，著手進行各項選前整備及偵查作為，以期圓滿達成查賄制暴及治安維護任務，並呼籲社會大眾選舉期間保持和平理性，共同加入反賄選行列，防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉投票作業。
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