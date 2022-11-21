台南男騎機車闖紅燈 遭警攔查辱罵三字經吃官司

郭姓男子騎機車行經台南市永康區中華路286巷口，因闖紅燈為警攔查，被警員發覺有酒氣，竟涉嫌以三字經對警員辱罵，又徒手拉扯、推擠警員，郭犯後坦承犯行。台南地方依郭觸犯妨害公務執行罪，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，郭於今年10月20日下午5點26分，在台南市永康區中華路286巷口，因騎乘機車手持香菸及闖越紅燈為警攔查，郭明知台南市永康警分局復興派出所楊、陳姓警員，是依法執行職務的公務員，竟當場以三字經 、「你講什麼瘋話」等語，辱罵依法執行職務的陳姓警員。

郭並作勢要毆打陳、徒手推擠陳及楊，與2人發生拉扯，致陳左手擦挫傷的傷害，楊受有左手背擦挫傷的傷害，妨害在場警員依法執行職務。2人見狀當場將郭逮捕，同一天下午5點33分施以吐氣酒精濃度測試，測得吐氣酒精濃度達每公升0.08毫克。

法官審酌，郭因交通違規為警攔查後，經警發覺有酒氣飲酒駕車情況，應本諸理性態度面對，因心急離開無法控制情緒，竟對依法執行職務公務員以穢詞辱罵，施強暴，欠缺尊重他人態度，漠視公權力，考量犯後坦認犯行等一切情狀，判處有期徒刑3月。

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