他欠國家54萬被限制出境 為了和女友遊杜拜才繳清
新北市蔡姓駕駛開車超速、闖紅燈、違規停車、不繳過路費、不繳汽車燃料使用費遭裁罰128次， 另欠營業稅、健保費共54萬元，行政執行署台北分署限制蔡出境，蔡上月想與女友去杜拜旅遊，主動繳清欠款後獲得解禁。
台北分署說，民眾如因滯欠罰費收到通知時，務必繳納或陳報，如置之不理，依法可限制義務人出境、出海。
台北分署說，2018年5月受理蔡姓男子案件後，查出30歲的蔡有 MERCEDES-BENZ CLS550自用車輛，雖於2020年2月已查封， 但車子已設定動產擔保抵押債務115萬元，鑑價金額僅85萬元，動產拍賣沒有實益。
台北分署另陸續執行蔡的薪資及投資，促請蔡辦理分期繳納，不過，蔡繳納一次18萬元後，即未按分期再繳納，台北分署於是限制蔡出境、出海。
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