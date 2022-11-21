快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

彰檢再查獲現金賄選 檢察官即日起進駐警分局

中央社／ 彰化縣21日電

彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的杜姓樁腳以每票1000元行賄選民，檢警昨天查獲現金4000元，杜姓樁腳也遭聲請羈押；檢方指出，為維護選舉公平，檢察官即日起進駐各警分局。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，竹塘鄉某鄉民代表候選人的杜姓樁腳涉嫌以每票新台幣1000元向選民賄選，查扣現金4000元，經通知相關選民到案說明，檢察官訊問後，認為杜姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署指出，此案由檢察官劉智偉昨天指揮彰化縣警察局芳苑分局、刑事警察大隊偵二隊、調查局彰化縣調查站、航業調查處、刑事警察局偵查第六大隊第三隊組成專案小組實施搜索。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，彰化地檢署表示，投票日將至，為維護選舉公平、排除任何不法手段介入選舉，檢察官即日起進駐轄區各警察分局，若接獲任何影響選舉情資，檢察官將立即接手，並採取適當偵查作為，強力維持選舉公平。

檢察官

延伸閱讀

彰化又查到了! 竹塘鄉代候選人樁腳涉買票聲押

律師議員張維倩率律師團反賄選 與林佳龍成立抓鬼大隊

宜蘭檢調警再查獲2件現金賄選 1樁腳收押禁見

花蓮再查獲賄選 地檢將擬策略預防幽靈人口案

相關新聞

臉書頻遭惡意留言攻擊洗版 新北市議員李倩萍提告

尋求第5次連任的民進黨籍新北市議員李倩萍，近日頻遭網軍出征，在她臉書粉絲專頁留言洗版惡意攻擊，為此，李倩萍昨天已經向蘆洲...

台南某市議員候選人和女兒涉嫌賄選 南檢今提起公訴

台南市山地原住民市議員候選人和女兒，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢察官約談後聲請羈押法官不准後，候選人還在...

性別言論惹議遭警告 前法官再告司法院影響審判又遭駁

已婚法官陳鴻斌性騷擾女助理案，再審從免職改輕判罰俸，時任職務法庭受命法官的基隆地院前法官的陳志祥受訪稱「不是性騷擾」、是...

為了讓她生氣 男要友人觀看他和女友性愛影片觸法

基隆市蕭姓男子和女朋友發生爭執，為了讓女朋友生氣，拍下兩名友人觀看他和女友性愛影片的畫面，再傳給女友觀看。女子報案，檢方...

北港鎮長選舉首樁按玲控告 張勝智告蕭美文違反選罷法

北港鎮長選舉愈趨激烈，針對候選人蕭美文一波波文宣，影射候選人張勝智貪汙、惡搞敗壞鎮政，張勝智今天在立委蘇治芬及律師陪同下...

未經查證指彭于晏被陸富商「睡了換演出」 中天電視和記者要賠

藝人彭于晏不滿中天電視報導他和大陸商人王中磊、張磊「不正常的親密關係」、「睡了彭于晏」，換取演出機會，提告要求中天電視、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。