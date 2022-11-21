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大S再婚拿不到說好的生活費 開告汪小菲法院扣押命令發了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大S去年和大陸商人汪小菲在法院簽和解筆錄離婚，原以為事件落幕，但據傳大S今年3月和韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，汪小菲拒絕支付協議約定的費用逾500萬元，大S以離婚協議為據向法院聲請強制執行獲准，台北地方法院已核發扣押命令。

因大S聲請強制執行汪小菲的財產，屬於不公開案件，法院不便對外證實或說明；法界人士指出，即便汪小菲未履行的是金錢，執行的標的仍是由聲請人也就是大S來決定，例如存款、不動產等，而汪小菲待收到法院執行命令後，可以在10天內提出異議救濟。

大S和汪小菲結婚10年，曾共同上實境節目表現出夫妻情深，未料去年6月初傳出婚變，事後兩人也委請律師處理離婚事宜，雙方擬好離婚協議，並在法院簽下調解筆錄，等同於有法院確定判決的效力。

大S、汪小菲。圖╱摘自臉書
大S、汪小菲。圖╱摘自臉書

離婚 大S 汪小菲

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