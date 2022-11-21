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彰化又查到！ 竹塘鄉代候選人樁腳涉買票聲押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

選情緊張，彰化縣又查到現金賄選！彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的樁腳杜姓男子涉嫌向選民以一票一千買票，檢警查扣現金4千元，彰化地檢署依違反選罷法罪嫌聲押杜男。

彰化地檢署檢察官劉智偉昨天指揮芳苑警分局、彰化縣調站、彰化縣警察局刑警大隊等查獲竹塘鄉某鄉代候選人樁腳杜男涉嫌向一名選民以每票1千元購買其家人共4票，檢察官以杜男嫌疑重大，且有串證之虞，將他拘提後向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，即日起檢察官也進駐轄區各分局，與警方密切注意任何影響選舉公平的不法情資，隨時出擊查辦，也呼籲民眾若有任何賄選情資，也可撥打0800024099轉4檢舉賄選專線，或上彰化地檢署網站掃描「查賄反賄一碼通」QR Code，提供賄選情資。

彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的樁腳杜姓男子涉嫌向選民以一票一千買票，檢警查扣現金4千元，彰化地檢署依違反選罷法將杜男聲押。圖／彰化地檢署提供
彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的樁腳杜姓男子涉嫌向選民以一票一千買票，檢警查扣現金4千元，彰化地檢署依違反選罷法將杜男聲押。圖／彰化地檢署提供

賄選 檢察官

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