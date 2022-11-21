彰化又查到！ 竹塘鄉代候選人樁腳涉買票聲押

選情緊張，彰化縣又查到現金賄選！彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的樁腳杜姓男子涉嫌向選民以一票一千買票，檢警查扣現金4千元，彰化地檢署依違反選罷法罪嫌聲押杜男。

彰化地檢署檢察官劉智偉昨天指揮芳苑警分局、彰化縣調站、彰化縣警察局刑警大隊等查獲竹塘鄉某鄉代候選人樁腳杜男涉嫌向一名選民以每票1千元購買其家人共4票，檢察官以杜男嫌疑重大，且有串證之虞，將他拘提後向法院聲請羈押禁見。