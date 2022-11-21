矯正署長黃俊棠明年元月退休 這3人接班呼聲最高　

法務部矯正署署長黃俊棠明年1月16日退休，將牽動矯正機關首長異動，黃的接班人選以副署長許金標、葉貞伶、屏東監獄典獄長周輝煌3人呼聲較高，人事作業近期可望展開，再由法務部報請行政院核定。

矯正署長一職多由全國「八大監獄」首長遴選，目前「八大」典獄長包括台北監獄的吳澤生、宜蘭監獄的蔡永生、台中監獄的林錦清、彰化監獄的張惠郎、嘉義監獄的吳永杉、台南監獄的莊能杰、高雄監獄的辛孟男、屏東監獄的周輝煌。

原名矯正司的矯正署2011年1月1日改制，首任署長由原司長吳憲璋擔任，吳的任期從2011年到2015年，繼任署長巫滿盈任期為2015年到2017年，黃俊棠2017年接任署長迄2023年退休，長達6年，是「長壽署長」。

2015年，吳憲璋任內爆發高雄大寮監獄挾持事件，吳提前退休，巫滿盈臨危受命接下署長，巫退休接受前法務部長邱太三表揚時說「能安全下莊，實在萬幸」。

黃俊棠的部屬私下稱他「海棠師父」，黃溝通能力強，曾在立法院司委會要求立法委員聽他解釋事情；黃任內爆發明德外役監受刑人林信吾殺害2名員警案，黃與專家學者修正外役監條例，法案已送行政院審議，待三讀後再續訂子法、行政命令。