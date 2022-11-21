台南男子持瓦斯槍射擊路邊螃蟹 法官認違反社維法罰5千

丁姓男子凌晨持瓦斯槍在台南市南區尋找路邊螃蟹射擊，經路人目睹感覺畏懼報警處理，警方前往現場查獲，並扣得他持用瓦斯槍、塑膠彈。台南地院簡易庭法官認為他沒有正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，裁罰5千元，案可抗告。

裁定書說，丁於今年7 月20日凌晨零點20分，在台南市南區道路及附近停車場，持所有瓦斯槍尋找路邊螃蟹為射擊，經路人目睹感覺畏懼報警處理，由警前往現場查獲，並扣得其持用瓦斯槍，還有彈匣、瓦斯罐、填彈器、塑膠彈等物。