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賠慘了！建設公司老董炒股慘賠再吃官司 狂噴7千5百萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某建設公司麥姓老董3年前於是挪用公司資金炒股，不料投資失利，倒賠6253萬元，還因為持股超過1成變大股東，被桃園地院判賠上市公司1024萬元交易利益，更慘的是刑事部分涉犯2次業務侵占罪和1次非法操縱證券交際價格罪，被判刑2年，緩刑3年，緩刑期間另須支付公庫300萬元，總計損失超過7千5百萬元。

判決指出，麥姓老董2019年8月發現某上市公司股本小、成交量低、股價易於操縱，而且該公司下個月就要跟知名集團子公司合併，於是想趁利多消息釋出之際，炒作該公司股票牟利，因此指示旗下公司李姓會計與張姓特助（2人涉侵占罪部分均緩起訴）將資金匯入指定帳戶，供他炒股之用。

取得資金後，麥男在2019年8月到10月買賣該上市公司股票合計153次，其中影響上漲88次、影響下跌65次，而該公司股價也從34.5元漲到43元。不過，麥男每股平均進價43.23元、42.38元賣出，期末收盤價每股41元，反而倒虧6253萬餘元，還因為股票買太多，持股超過10%變成該公司大股東，被該公司以大股東炒短線為由行使歸入權，求償1024餘元。

審理時，麥男稱不知自己持股超過比例變成大股東，也未用大股東身分炒股，而且實際上沒有獲利，應無利益可歸上市公司。但法院認為行使歸入權不僅止於填補上市公司損害，實際上也有懲罰大股東炒短線用意，獲利是以買賣當時的最高賣價減最低買價計算，與實際獲利益無涉，因此判他須照價給付。

刑事部分，法院認定麥男為圖私利，侵占自家公司資金炒股，還擾亂金融市場股價，看考量他實際虧損達6253萬餘元，犯後始終坦承不諱，也返還侵占資金，態度尚可，經此次偵審程序應知所警惕，因此量處其刑並宣告緩刑，判決確定後6個月內須支付公庫300萬元。

某建設公司麥姓老董認為某支股票有利可圖，挪用公司資金炒短線，賠了6千多萬元，後來還吃刑民官司，再噴1千多萬元。示意圖/本報資料照片
某建設公司麥姓老董認為某支股票有利可圖，挪用公司資金炒短線，賠了6千多萬元，後來還吃刑民官司，再噴1千多萬元。示意圖/本報資料照片

上市公司 炒股 侵占

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