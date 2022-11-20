台中準新娘被撞昏迷 近半年住院治療返家

台中市陳姓準新娘於6月間被逃逸外勞開車撞成重傷昏迷住院，經過5個多月的住院治療，今天終於出院返家，雖然肇事外勞已被判刑，但家人希望陳女能趕快回復正常生活。

28歲陳女原本訂於6月23日要跟男友訂婚，沒想到6月2日下午5時許，下班騎機車返家途中，在龍井區中山中路與中華路口，遭一輛闖紅燈的自小客車撞擊重傷送醫，昏迷2個多月後於8月初清醒。

由阮姓逃逸外勞駕駛的車輛，車內共有6人，肇事後全逃離現場，警方事後逮回6人依肇事逃逸罪嫌移送法辦，檢方依過失重傷害、肇事逃逸等罪將阮姓駕駛起訴，其餘5人不起訴處分，交由移民署處理。

台中地方法院則依過失致人受重傷罪判刑7月，致人重傷而逃逸罪判刑1年2月，應執行有期徒刑1年6月，刑滿後驅逐出境。

陳女清醒後，仍持續在醫院接受復健及治療，直到今天才出院，出院後即由家人帶往寺廟參拜，接著在進家門前，還先跨過火爐，象徵過火掃除霉運。家人表示，現在最大的盼望就是陳女可以趕快好起來，過正常的生活。