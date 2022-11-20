詐團新手法 電話誘騙抵押土地房產、借高利貸 小吃店被騙2千萬

刑事局預防科清查165專線，發現近日有21件假檢警誘騙民眾「抵押土地房產」並向民間借貸高額案，民眾須支付高額利息，且借貸的金錢存進銀行後被騙走，甚至有人交出網路銀行帳號密碼，錢財被洗劫一空，其中一名小吃店老闆損失2千萬元，退休老翁被騙5百多萬，呼籲民眾注意此詐騙手法。

台中某小吃店老闆小黃（化名）日前接詐騙電話，詐團成員自稱銀行理賠人員，謊稱理賠金被冒領轉接給刑警，這時「假檢警」恐嚇小黃必須證明清白，否則就會拘提他到案，小黃誤信依指示將名下土地房產辦理抵押借款，且依循假檢警指定的民間借貸公司，辦理年息高達36％的貸款，並將借款存入銀行，隨後交出網銀帳號密碼，一步步被騙高達2千萬元。

台南一名退休的7旬老翁接到詐騙電話，詐團成員假冒銀行人員，聲稱老翁被人冒名辦貸款「涉及刑案要求加假檢警的line帳號配合調查，且為避免資產被凍結須付公證費，須依指示把土地房屋設定抵押，交給民間借貸公司，以年息高達30％辦理借款，最後把借來的錢轉帳到指定帳戶」老翁因此被詐騙5百多萬元。

刑事局預防科今指出，清查165專線發現，近1年內類似案件共21件，民眾除遭遇詐騙損失金錢外，還需負擔民間借貸的高額利息。警方呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面，通知當事人到公務機關說明，不會在電話中辦案製作筆錄或要求當事人交付財物，更不會以行動電話監控、監管帳戶、匯款、交付金錢，甚至不會要求抵押房子貸款來換取人身自由。

警方表示，為防止偽冒不動產抵押貸款或移轉，內政部推出「地籍異動即時通服務」上網或至任一地政事務所免費申請，就可即時掌握不動產權利異動的資訊。民眾若接到電話提及「個人資料外洩」、「涉洗錢案件」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請務必先撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。