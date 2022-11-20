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台中酒駕男駕照被吊扣還上路 撞死騎車婦人判6月
台中市陳姓男子去年間因酒駕，駕照被吊扣，今年2月間仍無照開車上路，行經大甲區時，未依支道禮讓幹道車規定，貿然行駛，撞上騎機車載兒子的陳姓婦人，陳婦傷重不治，一審以陳已賠償130萬元和解，判刑6月。
判決指出，陳姓男子在去年4月間因酒駕犯行，駕照被吊扣，但他仍在今年2月7日上午開車上路，行經大甲區長壽南北一路、長壽東西二路，沒有按照支道車禮讓幹道車的規定，行經路口時沒有先減速，禮讓幹道車顛行，當時陳姓婦人騎機車載著兒子，沿長壽東西二路行駛時，就被陳男開車撞上，陳婦因腦出血、全身多處骨折等傷勢，送醫不治。
全案由台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定後，認為陳男未暫停禮讓行駛在幹道的陳姓婦人機車先行，有疏失，檢方依過失致死罪起訴。
一審審理時，陳男承認犯罪，也已賠償130萬元，與家屬達成和解，法官審理後，認為陳男自首犯行，且與家屬和解，依法判刑6月，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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