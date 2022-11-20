聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中酒駕男駕照被吊扣還上路 撞死騎車婦人判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子去年間因酒駕駕照被吊扣，今年2月間仍無照開車上路，行經大甲區時，未依支道禮讓幹道車規定，貿然行駛，撞上騎機車載兒子的陳姓婦人，陳婦傷重不治，一審以陳已賠償130萬元和解，判刑6月。

判決指出，陳姓男子在去年4月間因酒駕犯行，駕照被吊扣，但他仍在今年2月7日上午開車上路，行經大甲區長壽南北一路、長壽東西二路，沒有按照支道車禮讓幹道車的規定，行經路口時沒有先減速，禮讓幹道車顛行，當時陳姓婦人騎機車載著兒子，沿長壽東西二路行駛時，就被陳男開車撞上，陳婦因腦出血、全身多處骨折等傷勢，送醫不治。

全案由台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定後，認為陳男未暫停禮讓行駛在幹道的陳姓婦人機車先行，有疏失，檢方依過失致死罪起訴。

一審審理時，陳男承認犯罪，也已賠償130萬元，與家屬達成和解，法官審理後，認為陳男自首犯行，且與家屬和解，依法判刑6月，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子在吊扣駕照期間，撞死騎機車陳姓婦人，台中地院判刑6月。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在吊扣駕照期間，撞死騎機車陳姓婦人，台中地院判刑6月。圖／本報資料照

駕照 酒駕

延伸閱讀

卡達世界盃期間嚴查酒駕 中國公安部：文明觀賽

10年3度酒駕累犯不繳罰鍰 花蓮分署查封財產追回21萬元

酒駕累犯先找媽 高雄媽寶男拒測被母加碼爆料沒駕照

影／剛考上駕照 三寶正妹把新車開進河裡和男友狼狽逃生

相關新聞

影／網路老婆慫恿合存200萬愛的基金 他匯百萬警急勸阻

高市50歲葉姓男子，被交友軟體正妹照片迷昏頭，雙方互稱老公、老婆，女方慫恿他投資賺錢，共存200萬愛的基金，一人出一半；...

詐團新手法 電話誘騙抵押土地房產、借高利貸 小吃店被騙2千萬

刑事局預防科清查165專線，發現近日有21件假檢警誘騙民眾「抵押土地房產」並向民間借貸高額案，民眾須支付高額利息，且借貸...

詐團騙投資 翁「不信世間無真情」警費時終勸回

台北市一名成姓老翁，相信通訊軟體Line上的投資群組，到銀行增貸110萬元，行員通知警方到場勸阻，成翁仍不停說「不信世間...

台中酒駕男駕照被吊扣還上路 撞死騎車婦人判6月

台中市陳姓男子去年間因酒駕，駕照被吊扣，今年2月間仍無照開車上路，行經大甲區時，未依支道禮讓幹道車規定，貿然行駛，撞上騎...

失智婦住院溜出病房 鑽維修門墜樓重傷 院方判賠212萬

高雄一名失智婦人摔傷住進國軍高雄總醫院，結果婦人卻趁看護午睡時，偷偷從病房溜走，自行打開逃生間的維修門，從4樓摔到1樓重...

競選布條妨礙通行？ 他拆蔣萬安等人共34面布條送辦

台北市松山區61歲張姓男子，11月18日上午9時許，涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。