失智婦住院溜出病房 鑽維修門墜樓重傷 院方判賠212萬

高雄一名失智婦人摔傷住進國軍高雄總醫院，結果婦人卻趁看護午睡時，偷偷從病房溜走，自行打開逃生間的維修門，從4樓摔到1樓重傷，家屬質疑醫院、謝姓行政人員、看護有疏失，求償683萬餘元，高雄地院審理後，認為醫院沒將維修門上鎖，有疏失，判院方、謝男應連帶賠償212萬元，看護則免賠。可上訴。

判決指出，這名婦人去年3月25日在家中摔到骨折，被家人送往高雄總醫院手術，由於婦人有患有失智，常常會吵鬧，院方希望給予婦人約束，但婦人家屬不同意，因此請周姓看護全天照顧。

去年3月28日下午1時許，婦人趁看護午休時，偷偷整理好行李從病房外的逃生門溜走，但走到1樓時，逃生門只能從外往內開啟，因走不出逃生間，婦人只能往回走，最後鑽進梯間的管道維修門，結果失足重摔至一樓。

婦人逃跑約20分鐘後看護驚醒，發現婦人溜走與護理人員四處找尋，最後找到摔倒在維修管道內的婦人，急救後發現她多處骨折，最後因術後成效不好，以後只能以輪椅代步。

家屬不滿，質疑醫院、謝姓行政人員沒將維修門上鎖，周姓看護也沒將婦人看好，認為醫院、謝男、周姓看護及她的雇主張女都有疏失，包含醫藥費、看護費、精神慰撫金等，合計求償683萬餘元。

高雄地院審理時，院方反駁，稱法規並未要求維修門要上鎖，何況維修門僅高122公分、長約74公分，打開後就看得到裡面布滿管線，一般人根本不會亂開進入，是婦人擅自開門才會墜樓，加上她有骨質疏鬆症，復原能力降低，不能將不能行走的責任怪罪給醫院。

周姓看護也喊冤，稱她照顧婦人已經3天沒睡覺，連買飯時間都沒有，她曾要求家屬派人接手，卻都被拒絕，才會獲得家屬同意，在婦人休息時小睡一下，而且當時醫院也曾希望對婦人約束，但家屬不要，才會導致意外發生，不應該將責任歸咎於她。

雄院法官認為，維修門位在公眾可通行樓梯間，卻無任何警告標示，且維修門上設有2道鎖，禁止外人開啟進入，但鎖頭遭破壞後，謝男卻未注意該們都未上鎖，才造成婦人打開未上鎖的維修門墜樓，因此謝男需要負擔過失責任，另醫院為謝男僱用人，須負連帶賠償責任。