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競選布條妨礙通行？ 他拆蔣萬安等人共34面布條送辦
台北市松山區61歲張姓男子，11月18日上午9時許，涉嫌搬梯子拿剪刀，拆掉社區周邊高達34面候選人競選布條，包含台北市長候選人蔣萬安、及多名議員候選人的競選布條，松山警方3小時後追緝張男到案，張男認為掛太多布條妨礙通行，讓他有壓迫感，全案依毀損、公職人員選舉罷免法第104條送台北地檢署偵辦。
松山分局東社派出所18日上午9時許獲報，光復北路190巷一帶有候選人競選布條遭人毀損，警方到場後，發現選舉相關競選布條被拆除，調閱監視器清查發現張男搬梯子拿剪刀拆布條，都棄置在社區公共垃圾桶。
警方查扣的布條包含台北市長候選人蔣萬安、台北市議員候選人秦慧珠、王鴻薇、詹為元及2名龍田里里長候選人黃淑芬、袁俊麒等人的競選布條，經查競選布條上的人臉、文字均沒有遭割破。
張男到案後坦承犯行，認為社區掛了太多競選旗幟妨礙通行，讓他有壓迫感，才會動手清除，拿剪刀拆除丟棄。全案訊後依毀損、公職人員選舉罷免法第104條送北檢偵辦。
松山分局呼籲，選舉務必平和理性，任何挑戰公權力之行為，警方將嚴正偵辦，絕不寬待。亦同時加強轄內各黨部及競選布條懸掛處所巡守密度，以維轄內選舉治安。
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