仁愛鄉公所管理員偽造文書 找女婿詐領3.3萬涉貪緩刑

南投縣葉姓男子是仁愛鄉公所的臨時人員，負責茶園臨時工聘雇工作，葉的女友也是茶園臨時工，二人在葉女婿的同意下，取得身分證後在雇工簽到簿上簽名，向鄉公所詐領3.3萬元薪資，二審仍認定葉等3人涉貪汙，分判1至2年徒刑，都獲緩刑。

判決指出，葉姓男子在2016年至2019年間擔任南投縣仁愛鄉公所的臨時人員，負責茶園管理員工作，負責砍草、施肥、噴灑農藥、茶園安全巡察及臨時工監督，但葉涉嫌2016年12月至2017年8月間，要求黃姓女婿提供身分證後，再找林姓同居女友，幫忙刻製印章，以在雇工簽到簿上簽到，以詐領每日1200元至1500元的除草、施肥、噴灑農藥的薪資。

全案經廉政署查獲後，將葉男等3人，依貪汙治罪條例送辦，一審時，認定葉男等3人犯罪事證明確，也都承認犯行，加上葉男等人已繳回犯罪所得，合議庭審酌，詐取的財物金額在5萬元以下，而且犯罪情節輕微，依法減刑，判葉與其女友2年徒刑、緩刑4年，支付公庫15萬元，褫奪公權2年，黃男判刑1年，緩刑3年，支付公庫8萬元、褫奪公權1年。