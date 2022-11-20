勞資調解委員不算授權公務員 保險員索30萬回扣判無罪

孫姓工程行負責人遭消波塊砸傷，請李姓保險業務員協助與資方談和解，李要求孫男支付和解金3成當「服務費」，結果最後調解失敗，李為此四處陳情，反而驚動檢調追查，認為李的勞資調解委員屬「授權公務員」，依準受賄罪將他起訴，但高雄地院審理後，認為勞資爭議調解委員不具授權公務員身分，判他無罪。

檢方查出，孫男承攬茄萣情人碼頭工程受傷，前年4月孫自行向高雄市勞工局申請調解不成，找上在保險公司當業務的李姓男子協助。李男於是和黃姓友人合作，指示孫男辦理勞資調解，並指定由李男擔任調解委員，黃男則是擔任勞方代理人。

李男、黃男也依據孫男提供單據，計算出可向資方索賠約84萬6668元，李承諾會用調解委員身分替孫男護航，最後將求償金包裹成100萬元和解金，但要求孫男交出其中3成，作為他與黃男的「服務費」。

後來勞工局重開勞資調解會議，李男在會議中雖極力為孫男辯護，只不過因和解金額過高，雙方兩次調解都以失敗告終，孫男拿不到賠償金，李付出心力也拿不到服務費，最後多次向工程會等多個單位陳情，結果反而引起檢調懷疑。

最後檢調查出，李男在高雄各工地四處發名片，藉著處理勞資糾紛收取服務費，當時搜索後帶回黃男、李男，李在檢方複訊後聲押，法院裁定10萬交保，黃男當庭認罪，諭知限制住居，兩人最後被檢方認定是依法令從事公共事務，屬於「授權公務員」身分，以刑法「準受賄罪」將李及黃男起訴。

不過高雄地院審理時，合議庭認為，勞資爭議調解委員是由勞資雙方指定，政府主管機關並不會審核委員能力、資格，因此委員僅是處理私權糾紛，若調解成立，也屬於私人間的和解契約，並不是實現具公共利益的行政任務。