宜蘭檢調警再查獲2件現金賄選 1樁腳收押禁見

宜蘭地檢署與警方、調查站積極查賄，接續查獲頭城鎮及壯圍鄉兩起現金買票案，其中1名候選人樁腳犯罪嫌疑重大且有串證之虞，地檢署聲請羈押禁見，今天由法院裁定收押禁見。

檢察官郭欣怡指揮宜蘭縣調查站、宜蘭刑警大隊、礁溪分局共同偵辦頭城鎮某鎮長候選人的鄭姓樁腳，涉嫌以每戶3000元現金交付選民買票。

地檢署接獲情資指出，鄭姓樁腳為使該鎮長候選人順利當選，在頭城鎮更新里一帶按照每戶交付現金3000元給選民買票，專案小組18日下午持搜索票到樁腳住處搜索，當場查扣現金40萬6800元，並拘提鄭男到案，另接續於前天及昨天通知選民10人到案。

地檢署昨晚複訊鄭男，認為涉犯選舉罷免法的投票行賄罪，嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，今天上午法院裁定收押禁見，選民交出賄選現金，檢察官訊畢後請回。

另外，壯圍鄉鄉民代表候選人及其樁腳涉嫌現金買票，由檢察官張立言指揮三星及礁溪警分局共同偵辦，壯圍鄉張姓鄉民代表候選人及其樁腳藍姓男子，涉嫌以每票1000元現金交付選民買票。

地檢署署接獲情資指出，該鄉民代表候選人為能順利當選，指示樁腳按照每戶有投票權人的人數交付現金給選民買票。專案小組先通知選民到案釐清案情後，19日上午持搜索票到該候選人及樁腳住處搜索，拘提候選人及樁腳到案。

檢察官複訊後認為，張姓候選人及樁腳涉犯選舉罷免法的投票行賄罪，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，分別諭令20萬元、10萬元交保候傳；到案選民交出已收受的現金，檢察官訊畢後請回。