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花蓮再查獲賄選 地檢將擬策略預防幽靈人口案

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

選戰進入倒數階段，花蓮檢警調積極偵查賄選幽靈人口案，至今已有十餘起賄選案件，其中4件檢方起訴，另查獲虛偽設籍幽靈人口情形，地檢署持續積極偵辦，並研擬策略預防，明天將對外說明。

花蓮地檢署查獲秀林鄉巫姓鄉民代表候選人於登記參選後，親自或透過曾姓樁腳，以「幫忙拉票」為名義，送給選民現金2000元、5000元或是具相當價值的洋酒，藉此請求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢察官江昂軒指揮警方與移民署專勤隊，18日持搜索票至巫、曾住處共2個地點搜索，通知2人及7名可疑受賄民眾到案說明，訊後認為巫、曾2人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯，且罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，裁定巫姓被告羈押禁見、曾姓被告限制住居。

花蓮檢調至今已查察十餘起賄選案件、1起幽靈人口案，其中4件檢方已偵查終結，並對涉案人依法提起公訴；同時掌握若干虛偽設籍幽靈人口情形，檢方積極偵辦中，並研擬相關策略預防，預計明天上午10點說明。

檢方表示，選前秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，積極查緝買票賄選，民眾若發現有賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。

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花蓮檢警調積極偵查賄選與幽靈人口案，至今已有10餘起賄選案件，並研擬策略預防設籍幽靈人口案。本報資料照片
花蓮檢警調積極偵查賄選與幽靈人口案，至今已有10餘起賄選案件，並研擬策略預防設籍幽靈人口案。本報資料照片

賄選 幽靈 2022大選 花蓮縣選舉

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