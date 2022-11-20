澎湖地檢署查賄奏捷 西嶼1涉賄選樁腳羈押禁見

選戰倒計時，澎湖地檢署查賄不手軟，18日獲報西嶼鄉某鄉民代表候選人樁腳涉嫌以現金買票，即全力偵辦，昨天拂曉出擊，約詢涉案樁腳及選民到案，詢問後認定洪姓樁腳涉嫌以每票2千元的代價賄選，向轄內2戶選民買了3票，犯罪嫌疑重大，法官裁定羈押禁見，涉案選民則請回。

澎湖地檢署指派檢察官黃政德，指揮澎湖縣調查站，移民署澎湖縣專勤隊及馬公、白沙二警分局共同偵辦。24小時內徹夜完成布署，19日上午約詢涉案樁腳及選民到案。

澎檢表示，檢察官訊問釐清案情後，認定某鄉民代表候選人的洪姓樁腳在今年10月中旬及11月上旬，以每票2000元向轄內有投票權的2戶選民買票，違反選罷法第99條第1項投票行賄罪，已羈押禁見，自願繳回買票錢的選民則請回。