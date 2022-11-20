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澎湖地檢署查賄奏捷 西嶼1涉賄選樁腳羈押禁見

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

選戰倒計時，澎湖地檢署查賄不手軟，18日獲報西嶼鄉某鄉民代表候選人樁腳涉嫌以現金買票，即全力偵辦，昨天拂曉出擊，約詢涉案樁腳及選民到案，詢問後認定洪姓樁腳涉嫌以每票2千元的代價賄選，向轄內2戶選民買了3票，犯罪嫌疑重大，法官裁定羈押禁見，涉案選民則請回。

澎湖地檢署指派檢察官黃政德，指揮澎湖縣調查站，移民署澎湖縣專勤隊及馬公、白沙二警分局共同偵辦。24小時內徹夜完成布署，19日上午約詢涉案樁腳及選民到案。

澎檢表示，檢察官訊問釐清案情後，認定某鄉民代表候選人的洪姓樁腳在今年10月中旬及11月上旬，以每票2000元向轄內有投票權的2戶選民買票，違反選罷法第99條第1項投票行賄罪，已羈押禁見，自願繳回買票錢的選民則請回。

澎檢提醒，候選人若選前賄選，當選後難保不會以其他不法手段將買票花費的資金回收，選前買票，選後A鈔票，籲選民勇於檢舉賄選。

澎湖地檢署再查獲西嶼鄉一名涉嫌賄選的洪姓樁腳。記者王昭月／翻攝
澎湖地檢署再查獲西嶼鄉一名涉嫌賄選的洪姓樁腳。記者王昭月／翻攝

樁腳 賄選 2022大選 澎湖縣選舉

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