1票1千元涉賄選 苗栗三灣鄉長候選人夫妻收押

苗栗縣三灣鄉長陳姓候選人夫妻及廖姓樁腳涉嫌1票1000元賄選，苗栗地檢署傳喚到案，依共同涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官曾亭瑋前天指揮調查局苗栗縣調查站、新竹市警局刑警大隊、苗栗縣警局頭份分局等單位，持搜索票搜索3處，傳喚陳姓候選人及太太，廖姓、林姓樁腳，及28名選民到案說明，檢察官訊問後，認為陳姓候選人夫妻涉嫌以每票1000元代價，透過廖姓樁腳等人向選民買票，扣案線回賄款2萬3000元。

檢察官認定陳姓候選人夫妻、廖姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲羈禁見獲准，其餘則分別以2萬元交保候傳或請回，全案進一步偵辦中。