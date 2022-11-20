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1票1千元涉賄選 苗栗三灣鄉長候選人夫妻收押
苗栗縣三灣鄉長陳姓候選人夫妻及廖姓樁腳涉嫌1票1000元賄選，苗栗地檢署傳喚到案，依共同涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
檢察官曾亭瑋前天指揮調查局苗栗縣調查站、新竹市警局刑警大隊、苗栗縣警局頭份分局等單位，持搜索票搜索3處，傳喚陳姓候選人及太太，廖姓、林姓樁腳，及28名選民到案說明，檢察官訊問後，認為陳姓候選人夫妻涉嫌以每票1000元代價，透過廖姓樁腳等人向選民買票，扣案線回賄款2萬3000元。
檢察官認定陳姓候選人夫妻、廖姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲羈禁見獲准，其餘則分別以2萬元交保候傳或請回，全案進一步偵辦中。
苗栗地檢署指出，選前不到1星期，買票賄選的高峰期，檢警調查賄不鬆懈，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，檢方對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。
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