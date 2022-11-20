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酒吧搭訕失敗見笑轉生氣 大叔狂噴辣椒水 害女方中鏢
高雄48歲盧姓男子酒後搭訕隔壁桌一名李姓女子，女方好友見狀上前勸阻，卻和盧男發生口角，盧不滿卻拿辣椒水在店內噴灑，造成李女及另名蔡姓男子受到波及，急著跑到廁所沖洗，警方獲報後到場，李男已經逃逸，今清晨4時許通知盧到案，李女、蔡男已對盧男提告，警方將依傷害罪將盧函送地檢署偵辦。
盧男昨深夜到苓雅區海邊路一家餐酒館暢飲，李女（44歲）則和蔡姓男子（46歲）及一名外籍友人同桌。盧上廁所後經過鄰桌搭訕李女，由於盧帶著酒氣，與李女同桌的兩名友人見狀勸阻盧男，雙方卻爆發口角，當眾沒面子的盧男回到座位後，拿出預藏的辣椒水在店內噴灑，噴霧波及到李女、蔡姓男子。
兩人遭嗆辣噴霧直擊，急忙跑到廁所沖洗，緩解辣椒水帶來的不適，盧則隨即趁亂逃逸。苓雅警分局成功路派出所獲報後，出動快打部隊到場，將李女、蔡男送醫後，兩人均無大礙。
警方經通知盧男到案後，今清晨4時許盧才趕到派出所，坦承確實因口角在店內噴灑辣椒水，李女、蔡男在派出所做完筆錄後，已對盧提傷害告訴，全案警詢後，將盧男函送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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