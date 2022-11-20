快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒吧搭訕失敗見笑轉生氣 大叔狂噴辣椒水 害女方中鏢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄48歲盧姓男子酒後搭訕隔壁桌一名李姓女子，女方好友見狀上前勸阻，卻和盧男發生口角，盧不滿卻拿辣椒水在店內噴灑，造成李女及另名蔡姓男子受到波及，急著跑到廁所沖洗，警方獲報後到場，李男已經逃逸，今清晨4時許通知盧到案，李女、蔡男已對盧男提告，警方將依傷害罪將盧函送地檢署偵辦。

盧男昨深夜到苓雅區海邊路一家餐酒館暢飲，李女（44歲）則和蔡姓男子（46歲）及一名外籍友人同桌。盧上廁所後經過鄰桌搭訕李女，由於盧帶著酒氣，與李女同桌的兩名友人見狀勸阻盧男，雙方卻爆發口角，當眾沒面子的盧男回到座位後，拿出預藏的辣椒水在店內噴灑，噴霧波及到李女、蔡姓男子。

兩人遭嗆辣噴霧直擊，急忙跑到廁所沖洗，緩解辣椒水帶來的不適，盧則隨即趁亂逃逸。苓雅警分局成功路派出所獲報後，出動快打部隊到場，將李女、蔡男送醫後，兩人均無大礙。

警方經通知盧男到案後，今清晨4時許盧才趕到派出所，坦承確實因口角在店內噴灑辣椒水，李女、蔡男在派出所做完筆錄後，已對盧提傷害告訴，全案警詢後，將盧男函送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李女遭盧男噴灑辣椒水，所幸送醫後無大礙。圖／讀者提供
李女遭盧男噴灑辣椒水，所幸送醫後無大礙。圖／讀者提供
蔡男遭盧男噴灑辣椒水，急著到廁所沖洗，所幸送醫後無大礙。圖／讀者提供
蔡男遭盧男噴灑辣椒水，急著到廁所沖洗，所幸送醫後無大礙。圖／讀者提供

辣椒水 傷害罪

延伸閱讀

獨／出千氣炸！南投兄弟開槍強盜殺人 二審今撤銷改判

為母出氣！北市男持刀、辣椒水理論 一言不合劃傷萬華攤販

高雄二寶爸生活困頓…辣椒水搶劫銀樓 躲兩天遭逮被起訴

野生小海豹游480公里！現身酒吧門口「好奇張望」超呆萌：來一份炸魚薯條～

相關新聞

澎湖地檢署查賄奏捷 西嶼1涉賄選樁腳羈押禁見

選戰倒計時，澎湖地檢署查賄不手軟，18日獲報西嶼鄉某鄉民代表候選人樁腳涉嫌以現金買票，即全力偵辦，昨天拂曉出擊，約詢涉案...

仁愛鄉公所管理員偽造文書 找女婿詐領3.3萬涉貪緩刑

南投縣葉姓男子是仁愛鄉公所的臨時人員，負責茶園臨時工聘雇工作，葉的女友也是茶園臨時工，二人在葉女婿的同意下，取得身分證後...

勞資調解委員不算授權公務員 保險員索30萬回扣判無罪

孫姓工程行負責人遭消波塊砸傷，請李姓保險業務員協助與資方談和解，李要求孫男支付和解金3成當「服務費」，結果最後調解失敗，...

宜蘭檢調警再查獲2件現金賄選 1樁腳收押禁見

宜蘭地檢署與警方、調查站積極查賄，接續查獲頭城鎮及壯圍鄉兩起現金買票案，其中1名候選人樁腳犯罪嫌疑重大且有串證之虞，地檢...

花蓮再查獲賄選 地檢將擬策略預防幽靈人口案

選戰進入倒數階段，花蓮檢警調積極偵查賄選與幽靈人口案，至今已有十餘起賄選案件，其中4件檢方起訴，另查獲虛偽設籍幽靈人口情...

1票1千元涉賄選 苗栗三灣鄉長候選人夫妻收押

苗栗縣三灣鄉長陳姓候選人夫妻及廖姓樁腳涉嫌1票1000元賄選，苗栗地檢署傳喚到案，依共同涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。