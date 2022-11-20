台南監獄受刑人踹傷教管人員 法官判拘役55天

27歲方姓男受刑人在台南監獄房舍內，無故按壓報告燈，被吳姓舍房主管戒帶出舍房，心生不滿，涉嫌用腳踹踢吳，吳左手擦挫傷，傷害部分未提告訴；但台南地院認為方以強暴方式妨害公務員執行職務，違反妨害公務執行罪，判處拘役55天，得易科罰金，案可上訴。

檢方查出，方於今年7月2日晚上9點多，在台南監獄四舍10房內，無故按壓報告燈，情緒焦躁不安，台南監獄科員持續勸輔，方仍不聽指示。吳姓舍房主管吳觀恩於9點40分將方戒帶出舍房，方心生不滿，在吳將他戒護出舍房時，用腳踹踢吳，造成吳受有左側手部擦挫傷(所涉傷害罪嫌，未據告訴)，以此強暴方式妨害公務員執行職務。

方天偵訊時坦承不諱，並有法務部調查受刑人違規攻擊管教人員相關資料。法官認為，方所為觸犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪。