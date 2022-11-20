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台南監獄受刑人踹傷教管人員 法官判拘役55天

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲方姓男受刑人在台南監獄房舍內，無故按壓報告燈，被吳姓舍房主管戒帶出舍房，心生不滿，涉嫌用腳踹踢吳，吳左手擦挫傷，傷害部分未提告訴；但台南地院認為方以強暴方式妨害公務員執行職務，違反妨害公務執行罪，判處拘役55天，得易科罰金，案可上訴。

檢方查出，方於今年7月2日晚上9點多，在台南監獄四舍10房內，無故按壓報告燈，情緒焦躁不安，台南監獄科員持續勸輔，方仍不聽指示。吳姓舍房主管吳觀恩於9點40分將方戒帶出舍房，方心生不滿，在吳將他戒護出舍房時，用腳踹踢吳，造成吳受有左側手部擦挫傷(所涉傷害罪嫌，未據告訴)，以此強暴方式妨害公務員執行職務。

方天偵訊時坦承不諱，並有法務部調查受刑人違規攻擊管教人員相關資料。法官認為，方所為觸犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪。

法官審酌，方在監獄舍房內，無故按壓報告燈，經科員持續勸輔仍不聽指示，舍房主管戒護出舍房時，以腳踹踢依法執行職務公務員，侵害公務員執法尊嚴及人身安全，藐視、挑戰公權力，殊無足取，但念及方自陳情緒障礙等一切情狀，判處拘役55天，得易科罰金，罰金以1千元折算1天。

方姓男受刑人在台南監獄房舍內，無故按壓報告燈，不滿吳姓舍房主管將他戒帶出舍房，涉嫌用腳踹踢吳，台南地院認為方違反妨害公務執行罪，判處方拘役55天，得易科罰金。圖／本報資料照片
方姓男受刑人在台南監獄房舍內，無故按壓報告燈，不滿吳姓舍房主管將他戒帶出舍房，涉嫌用腳踹踢吳，台南地院認為方違反妨害公務執行罪，判處方拘役55天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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