「虛偽陪選」首例 金門3嫌羈押

金門查獲首宗「虛偽陪選」案，全案前晚向金門地方法院聲請羈押，蔡姓鄉長候選人等3人遭裁定羈押獲准。記者蔡家蓁／攝影

金門爆發全台首例「虛偽陪選」。金門縣蔡姓某鄉長候選人擔心選區淪為同額競選，得票數又難達選罷法規定的最低當選票數，恐選舉無效，涉嫌利誘唆使陳姓男子「虛偽陪選」規避，檢方訊後將蔡、陳兩名候選人與蔡姓中間人3人聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，若選後起訴，也會對當選人提當選無效之訴。

檢方表示，該鄉是「離島中的離島」，島上的常住人口少，選舉人數約在500多人，蔡女擔心同額競選，得票數難達最低當選票數，即選舉人數20%，使選舉無效，找來陳男，以利誘方式要求「虛偽陪選」，同樣登記成為候選人。

檢方指揮金門縣警局金湖分局、刑事警察局偵查第一大隊等單位，持福建金門地方法院核發搜索票，跨海到桃園、台北與花蓮3人的住所搜索，拘提5人到案。檢察官複訊後，認定蔡、陳及蔡姓中間人，涉犯選罷法嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，法院裁定3人羈押獲准。

此事引起鄉民議論，陳姓民眾就說，陳與蔡的戶籍都在同一戶，當初大家還誤以為陳是當地的陳氏家族，後來才發現陳是台灣人，還有鄉民在LINE群發起「請問有人認識他？」協尋，傳為笑談。

有鄉民透露，先前就有聽聞陳是蔡找來陪榜的「人頭戶」，據聞參選的保證金12萬，還是蔡幫忙出錢，大家都討論，這種「陪榜參選」，手法有點粗糙。

偵辦人員表示，這起案子的疑點不少，包括選舉公報中，陳男的職業寫清潔隊，且他跟當地沒有淵源，怎會想去參選，就讓人覺得「怪怪的」，且他跟中間人還是雇傭關係，種種疑點，才會引起他們起疑，循線偵辦逮人。