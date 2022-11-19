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台東再傳鄉代候選人樁腳涉現金買票 諭令3萬元交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署持續查察賄選案再有斬獲，昨偵辦某鄉代候選人1名樁腳以每票2000元涉嫌買票，訊後諭令3萬元交保候傳。另檢方也偵辦1男子於臉書散播不實訊息，意圖使人不當選案，訊後請回。

地檢署表示，日前接獲情資有鄉代候選人樁腳涉嫌現金買票，檢察官洪清秀即指揮調查站 、刑警大隊及移民署台東專勤隊偵辦，昨持搜索票搜索樁腳住所，並傳喚樁腳及選民共4人到案。

經檢察官訊問後，認為該樁腳以現金2000元交付賄賂選民，並請其投票支持候選人，違反公職人員選舉罷免法， 犯罪嫌疑重大， 惟無羈押必要， 諭令3萬元交保候傳，3選民請回。

另地檢署也接獲情資，偵辦臉書名為「余○○」 的男子，在臉書散播某候選人以1票3000元買票之不實訊息，檢察官傳喚該男子，訊後認男子犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭知請回。

台東地檢署持續查察賄選案又有斬獲，昨偵辦某鄉代候選人1名樁腳以每票2000元涉嫌買票，訊後諭令3萬元交保候傳。另檢方也偵辦1男子於臉書散播不實訊息，意圖使人不當選案，訊後請回。本報資料照片
台東地檢署持續查察賄選案又有斬獲，昨偵辦某鄉代候選人1名樁腳以每票2000元涉嫌買票，訊後諭令3萬元交保候傳。另檢方也偵辦1男子於臉書散播不實訊息，意圖使人不當選案，訊後請回。本報資料照片

樁腳 檢察官 賄選

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