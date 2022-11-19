屏東枋寮村長候選人搓圓仔湯 15萬元行賄對手棄選10萬交保

選舉投票日逼近，屏東地檢署選舉查賄再出擊，昨天在枋寮鄉查獲1件搓圓仔湯賄選案，潘姓村長候選人涉嫌透過親戚女子，以15萬元行賄同村另位潘姓候選人放棄選舉，檢方昨天傳訊2人和多名相關證人後，認為2人涉犯選罷法行賄罪嫌重大，分別以10、15萬元交保候傳。

屏東地檢署日前接獲檢舉，指枋寮鄉潘姓村長候選人以金錢收買讓對手退選，以俗稱搓圓仔湯方式妨害選舉，由主任檢察官張鈞翔、檢察官周亞蒨共同偵辦，檢察官周甫學協同辦案；檢警成立專案小組蒐證調查後，傳訊潘姓候選人及相關證人共10餘人到案說明。

潘姓候選人到案時承認為求順利當選，今年9月間與親屬潘姓女子以15萬元代價，想讓另位潘姓候選人放棄參選，但對方不接受。