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不滿哥哥被殺兇手無罪 六旬男跪求蔡英文主持公道
總統蔡英文今天下午到彰化縣員林市受賢宮「廟口開講」，講完後工作人員移走演講台，忽有一名男子手持白紙捲走出聽眾區跪下，維安人員立刻上前架走。這名男子事後表示，他不滿地檢署不起訴殺害他哥哥的凶手，向總統陳情主持公道。
蔡英文在受賢宮為民進黨縣長候選人黃秀芳、員林市長候選人陳秋蓉助選，演講近10分鐘結束，工作人員移走演講台，準備讓總統離去，忽有一名男子從聽眾區走出並跪下，手持白紙捲，多名工作人員以為紙捲裡藏有刀子，相當緊張，維安人員立馬架離男子，檢查沒有刀子，只有判決書。
設籍田中鎮的60多歲賴姓男子說，他不滿哥哥被殺害，法院判決凶手無罪，想請總統主持公道。陳秋蓉看完賴男拿的判決書，原來賴男控告兄嫂1989年（民國78年）與別人發生性行為，被丈夫（賴男的哥哥）捉姦在床，以不詳方式殺死丈夫，賴男時隔28年提告，彰化地檢署不起訴賴男的兄嫂。
陳秋蓉告訴賴男，全案超過20年的法律追訴期，喪失追訴時效，就算總統也要守法。不過陳秋蓉仍請賴男留下聯絡電話，由競選服務處人員協助賴男處理後續事宜。
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