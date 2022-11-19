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台中里長候選人涉嫌現金買票 競辦搜出300多張全聯禮券
選前倒數1周，台中市南屯區永定里里長候選人張美鶯涉嫌利用登記抽籤機會，當天號召支持者壯大聲勢，實則私下發500元至1000元不等的全聯禮券行賄，台中地檢署接獲情資昨前往搜索，在張競辦扣得4萬多元現金、300多張面額500元的全聯禮券，認定她涉嫌投票行賄罪，命張20萬交保。
台中地檢署指出，11月11日接獲情資指出，張女利用10月21日前往抽候選人號次籤機會，找來多名支持者壯大聲勢，但私下卻偷偷發給到場人每位500元至1000元不等的全聯禮券，藉此尋求支持企圖以此掩飾、逃避現金買票行為。
中檢指派檢察官謝怡如主辦，昨天指揮警方、調查局等單位兵分多路到張的競選辦公室，以及李姓、戴姓等樁腳住著搜索，當場查扣現金4萬6000元、200元的重陽禮包，還有300多張面額500元的全聯禮券，以及夾放在文宣傳單內的紅包。
檢方同時傳喚張女、2名女姓樁腳，以及受賄選民等一共17人，昨複訊後認為3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，嫌疑重大但無羈押必要，命張美鶯20萬元交保，李、戴各3萬元交保。
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