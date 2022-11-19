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台西鄉再傳買票樁腳被羈押 雲林累計查獲賄選已30件
雲林縣台西鄉繼昨天鄉長候選人被查獲買票，今天再傳出林姓鄉民代表候選人以每票兩千元賄選，訊後被10萬元具保候傳，其吳姓樁腳則被羈押。這起賄選案讓雲林查獲的賄選累計達30件，雲林地檢署表示，被查獲者將盡速起訴，如有人當選也將提當選無效之訴。
雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮雲林縣警局、雲林調查站，針對臺西鄉林姓鄉民代表候選人（57歲）、吳姓樁腳（女、59歲）疑涉賄選，搜索競選辦公室與住處，通知候選人、樁腳及選民共5人到案，查扣賄款1萬9000元。
首次參選的林鄉民代表候選人，為尋求當選，涉以每票2000元，透過吳姓樁腳買票。經檢警蒐證，搜索候選人的競選辦公室後，通知林、吳及選民到案說明，訊後，認為林及吳兩人犯罪嫌疑重大，有羈押必要，向法院聲請羈押，法院裁定吳羈押禁見，林則以10萬元具保。
雲林地檢署連日查賄，到目前累計查獲現金買票或送禮盒的案件已30件，主任檢察官呼籲，檢警調偵辦的賄選案，將會儘速起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法。
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