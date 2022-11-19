南投縣議員第一選區賄選嚴重 候選人父親買票羈押

南投縣縣議員第一選區洪姓候選人父親涉嫌交付蕭姓樁腳5萬元，要求向選民以每票500元賄選，票投給洪姓候選人。檢警搜索蕭姓樁腳住處、通知多名選民到案，確定5萬元是洪父提供，拘提候選人父親到案，他否認賄選，檢方聲請羈押禁見，南投地院上午裁定羈押並禁止通信、接見，以防勾串共犯、證人。

南投地檢署檢察官鄭宇軒指揮警調，偵辦蕭姓樁腳涉嫌為南投縣第一選區（南投市、名間鄉）某候選人現金買票賄選，經偵訊蕭姓樁腳、選民等人後，蕭姓樁腳依違反選罷法投票行賄罪，以5萬元交保，再向上溯源洪姓候選人父親為金流來源，經拘提洪姓候選人父親到案，並向法院聲請羈押。

南投縣議員第一選區26人參選，爭搶10席議員席次，競爭格外激烈，南投地檢署一周來已查獲2名議員候選人賄選，1羈押、1交保，今天又有候選人父親因賄選遭羈押。