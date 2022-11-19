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飼主遛狗不慎造成車禍 受傷騎士未依願獲賠

聯合報／ 記者林保光／即時報導

飼主黃姓男子外出遛狗，2隻狗奔出路口，造成路過機車騎士傷，騎士要求他賠償醫療費、植牙費、車輛和3C產品損壞費用共45萬元，但高雄地方法院法官認為，騎士的植牙收據是車禍前的收據等理由，判黃只需賠2萬1000元。

判決指出，去年2月17日晚間，黃姓男子帶4隻狗外出遛狗，因沒把狗牽好，其中2隻狗奔跑到高雄市前鎮區一心一路與光華三路口，不巧羅姓男子騎機車經過，閃避不及，與2隻狗撞得人車倒地，四肢挫擦傷。

羅姓騎士要求遛狗的黃姓男子賠償醫療費、植牙費用、薪資損失、機車修理費、手機、手表及精神慰撫金共45萬元，雙方協調不成，告上法院。

飼主黃姓男子提出車禍發生時，羅僅四肢擦傷，沒其他外傷，也不能證明手機等3C產品在車禍時受損，另提出的植牙收據也是車禍發生以前的收據，並懷疑機車維修估價單灌水，只願賠償醫療費1420元。

法官認為，騎士所提的植牙收據是2015年、2016年的收據，車禍發生後沒有再植牙的證明，無理由要求植牙費，另機車已使用超過10年，損害金額以5000元為適當，警方處理時，羅沒有任何掉落物品，因此只判賠2萬多元。

遛狗示意圖。圖／ingimage
遛狗示意圖。圖／ingimage

車禍 遛狗 3C

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