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豆腐工廠查獲逾期黃豆原料 老闆擅自撕毀封條 遭判拘役
新北市經營豆腐工廠的連姓男子，前年遭新北市衛生局查獲囤放逾期的黃豆原料，依規定貼上封條封存，未料連男事後擅自撕毀封條，將黃豆原料搬至他處，事隔數月，衛生局人員再度上門稽查，發現該批被封存的黃豆已不見蹤影，依法提告。新北地院日前依損壞公務員依法所施之封印罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，且須支付國庫一萬元，可上訴。
判決指出，新北市衛生局2020年2月查稽新北市一間豆腐工廠，發現貯存在廠房內，每包重達60公斤的特選黃豆，共20包，總重達1200公斤，均已超過有效保存期限，依食品安全衛生管理法規定當場以封條封存，並告知連姓負責人不得移動或破壞封條及封存品。
沒想到，連男事後竟未向新北市衛生局提出銷毀計畫書並徵得同意，即擅自將已貼上封條的20包黃豆的封條撕毀丟棄，並將封存品移至他處，衛生局稽查人員於2021年10月29日再度上門稽查，驚見該批遭封存的黃豆已不見蹤影，依法提告。新北地檢署於2022年8月初，依損壞封印罪嫌起訴連男。
新北地院認為連男擅自損壞封條並移置已貼上封條的封存品，漠視國家公權力，妨害公務員執行職務，日前依損壞公務員依法所施之封印罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，且須支付國庫一萬元，仍可上訴。
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