半夜放A片淫聲、佛經還猛搥牆 鄰居惡意擾安寧判賠18萬

台中林姓男子和隔壁魏姓一家不睦，常因生活起居問題興訟互告，魏控訴林故意拿球棒、啞鈴重擊牆壁，深夜大聲放電音、佛經甚至A片淫聲驚擾他們，對林提告求償80萬元，林雖否認反控自己才是受害者，但法院勘驗錄音檔認為林不分晝夜干擾魏一家安寧，判林應給付魏等18萬元，可上訴。

魏等主張，他們一家四口和林姓男子是隔壁鄰居，林男去年2月9日起前後停機車在他們家前按喇叭挑釁，5月又以棒球棍撞擊共同牆壁、大聲播放電音音樂及佛經驚擾，7月凌晨2點多次拿電鑽空鑽、啞鈴撞牆干擾睡眠，或是大聲播放A片淫聲、朝他們潑水。

魏一家人經錄影蒐證，主張林男不法侵害他們居住安寧的人格法益而情節重大，提民事損害賠償求償一共80萬元。

林男抗辯稱，魏停機車在雙方住處接線上影響他們汽車出入，警方到場也叫他們移車，而且他們家沒有球棒、電鑽，僅啞鈴是健身用否認有敲牆壁，而且聽到魏敲打牆壁才會將電視聲音開大，沒有放電音、佛經或A片，反控魏男一家也有故意敲牆壁、唱卡拉OK影響鄰居，他們才是受害者。

台中地院民事庭查，兩家人過去各刑、民事訴訟，可見早因相鄰關係持續有糾紛交惡，另經勘驗現場照片，發現確實是魏一家機車停放中線妨礙林出入，林按喇叭並非故意妨害安寧；但魏男經錄音蒐證，確實錄到牆壁傳來重擊、電音、佛經、電鑽聲音，可見林有妨害安寧。

法院再勘驗錄音檔，發現其中確實有錄到A片淫聲，中間有警察獲報到場，且離開後A片的聲音又繼續出現，另分貝器顯示為40至50分貝，足認林確實有大聲播放A片淫聲驚擾對方。