女遭詐執意匯出150萬「工程款」 警秀新聞勸她才醒悟

郭姓女子誤信網路投資詐騙話術，到銀行執意匯出150萬元，行員發現異狀報警處理，員警獲報不斷勸說「你被騙了啦！」郭女還不信，直到員警找出多件詐騙案新聞報導舉例，郭女才驚覺受騙，幸運保住百萬積蓄。

台北市警方表示，中山分局長春路派出所11月15日接獲轄內銀行通報，民眾可能遭受詐騙，執意匯出巨款，警員陳昱仲、甘凱宇據報到場，果然發現63歲郭姓女子臨櫃欲匯款，供稱150萬元巨款是「工程款」，急需匯出。

員警見事態有異，進一步詢問，郭女才坦言，她在通訊軟體LINE上認識一名暱稱「Janet」的網友，自稱是理財專家，手邊有難得的投資機會，可投資東南亞房地產，每年獲利保底40%，每月可得將近10萬元報酬等，並向郭女表示應把握機會投資，郭信以為真，遂想匯出150萬元進行投資。

員警反問郭女，知道確切要投資哪一國的房地產嗎？建物何時開始施工建造？郭女皆無法清楚交代，種種特徵顯示郭女正是遭受詐騙，員警便向郭女勸說「你被騙了！絕對不要匯款！」

郭女起初還不信遭詐，直到員警找出多則報導「假投資詐騙」案的新聞報導，提醒郭女「你把錢匯出去，對方把你LINE封鎖後，你的錢就找不回來了唷！」，郭女聞言才清醒，驚覺受騙，幸好最後沒有匯款。

郭女事後表示，詐團除利誘她「投資」，還不斷強調，匯款時若遭遇行員、員警關懷提問，「只要說是工程款就好」，試圖指揮郭女躲避警方攔阻詐騙，非常可惡，感謝員警耐心勸說，她才保住百萬積蓄。