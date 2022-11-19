發狂拿13公分菜刀活活捅死癌父 逆子一、二審都判16年

台中鄧姓男子疑照顧癌父壓力大、情緒不穩，拿13公分菜刀猛砍爸爸胸口傷及心肺慘死，刀子還硬生生砍到斷裂，鄧一審被依家暴殺人罪判16年，他上訴堅決否認、提精神抗辯要求減刑，二審依多項證據不採信其辯詞，批他罔顧人倫捅刺死爸爸，認為一審量刑妥適予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，鄧男（37歲）和爸爸、姊姊同住烏日區，因鄧父罹癌末期需人隨時照顧，平時由鄧照料起居，鄧疑似長期壓力下造成情緒不穩，去年11月1日下午5點多突然拿菜刀猛砍父親胸口多刀，鄧父重傷倒臥血泊，鄧男沒叫護車還騎機車逃逸。

傍晚鄧的姊姊下班回家目睹慘劇趕緊報案，鄧父送醫仍因大出血不治身亡，鄧男落網在警詢時一度答非所問，家屬也稱他有服用精神相關藥物等，但他身上沾染血跡送鑑定和父親相符，鄧經檢方複訊也被依殺人罪嫌收押。

台中地院一審時，鄧雖坦承客觀事實，但否認殺父，並主張當時受精神疾病影響，應符合刑法第19條減刑或免刑要件。

一審將鄧男送精神鑑定，結果認為他作案時辨識行為違法能力並沒有不能或顯著降低情形，不予以減刑，並考量他手刃父親造成無可挽回的悲劇，也嚴重危害社會治安，但綜合判斷仍認未達執行死刑必要，依殺害直系血親尊親屬罪判他有期徒刑16年。

鄧不服上訴，主張涉犯殺人罪欠缺直接且相當證據，也沒有目擊證人、現場錄影，自己2015年被診斷出有妄想型思覺失調就長期住院，恐已脫離一般人際應對，心智退化如未成年小孩，主張辨識行為能力顯著降低，應依刑法第19條減刑。

二審查，根據路口監視器、家人證詞，以及鄧身上沾有爸爸噴濺血跡的外套，還有鄧案發時手機基地台外置等證據，均可佐證他犯行明確；另囑託醫院做精神鑑定，也認為他辨識行為能力未達顯著降低，加上他犯後斷絕通訊，偵審時陳述清楚，難認精神上達到可減刑程度。

法醫解剖發現，鄧父做胸傷口深達13公分，刀刃完全沒入體內傷及心臟、肺，且鄧用力猛烈造成刀柄、刀刃斷裂分離，事後又沒叫救護車直接離開，可見殺人之意甚堅。