2018選舉彰檢發出1300多萬元 鼓勵檢舉賺年終獎金

彰化縣五合一選舉再過一周就要投票，彰化地檢署指揮彰化縣警察局北斗分局、彰化站查站組成專案小組，查獲縣境之南某鄉出現幽靈人口，蔡姓村長候選人及其親友等6人涉嫌重大，檢察官諭知蔡姓候選人以2萬元交保候傳，當庭對6名選民作出緩起訴處分。

彰化地檢署表示，2018年大選彰化檢方總共發出1300萬元檢舉賄選獎金，只要嫌疑人被起訴，檢舉人先拿檢舉獎金的1/4，判刑確定即可獲得應得的獎金，民眾可把握機會發揮道德良知，檢舉影響選舉的違法不公行為，檢方絕對保密。

彰化地檢署今天指出，檢察官余建國昨指揮北斗警分局、彰化縣調查站組成的專案小組，查獲縣境之南的蔡姓村長候選人遊說蔡姓、陳姓、吳姓等6名親友遷戶籍到他的選區以取得投票權，實際上沒住在當地，涉嫌妨害選舉結果的正確性。

檢察官訊問後，認為他們涉犯刑法第146條第2、3 項的意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，檢察官諭知這名蔡姓村長候選人以兩萬元交保候傳，其餘選民當庭為緩起訴處分。