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嘉地檢查賄不停歇 嘉縣某議員候選人樁腳5萬元交保
隨著投票日期接近選情熱絡，嘉義地檢署查賄動作不斷，查賄團隊傳喚嘉義縣第四選區某縣議員候選人張姓樁腳涉嫌現金賄選，經檢察官訊問後5萬元交保，12名選民請回。
嘉義地檢署表示，地檢署日前接獲情資，嘉義縣第四選區某議員候選人的張姓樁腳，涉嫌為使特定議員候選人順利當選，在嘉義縣東石鄉等地，透過鄰里、親友關係，以每戶有投票權之人數以每票1千元交付現金予有投票權者。
經檢察官王輝興指揮嘉義縣警察局民雄分局、嘉義縣調查站及移民署嘉義縣專勤隊等昨日執行傳喚及拘提張姓樁腳及選民多人到案，經檢察官訊問後，認為張姓樁腳涉及違反選罷法投票行賄罪嫌重大，交保5萬元，到案選民共12人均請回。
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