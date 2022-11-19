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林口警加強查賄制暴 新北檢察長指導蒐報技巧

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為維護選舉公平、公正、端正選風，加強查賄制暴，新北市檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜，於這周四（17日）下午親赴林口警分局，指導員警查賄制暴工作重點、賄選情資蒐報技巧，以維護乾淨選舉。

林口警分局指出，今年地方公職人員選舉，選戰漸趨白熱化，警方除秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度外，也積極維護選舉治安、打擊黑金暴力，全力查察賄選與防制暴力，以防不法分子介入選舉。

林口警方表示，任何違反選罷法情事，將嚴密蒐證，依法嚴辦，以達淨化選風、公平選舉的目標。為維護選舉公平、公正及端正選風，加強查賄制暴。這周四（17日）下午3時許，新北市檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜親赴林口警分局，指導員警查賄制暴工作重點、賄選情資蒐報技巧，以維護乾淨選舉。

檢察長毛有增強調，選舉將屆，新北檢會全力協助警方查賄工作，維持乾淨選風，檢方也會隨時提供法律見解，作新北警最大的後盾，冀望杜絕賄選歪風。毛指示，針對高風險選區及轄內大型餐會、聚會等活動，應加強情資蒐報。

毛有增在現場也傳授員警偵辦技巧，注意細節與方向，透過資料分析比對，嚴防「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」及「幽靈人口」等介入影響選舉，希望藉由檢警合作，揪出幕後操控選舉者及金主。

新北市檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜，於這周四（17日）下午親赴林口警分局，指導員警查賄制暴工作重點、賄選情資蒐報技巧，以維護乾淨選舉。記者曾伯愷／翻攝
新北市檢察長毛有增率主任檢察官洪三峯、楊景舜，於這周四（17日）下午親赴林口警分局，指導員警查賄制暴工作重點、賄選情資蒐報技巧，以維護乾淨選舉。記者曾伯愷／翻攝

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