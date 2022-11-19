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性侵累犯又藉故拒絕治療 這次躲不掉了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子5年前連犯兩起強制猥褻少女案件，各判9個月刑期，上訴高院前年2月經裁定應執行1年4月徒刑，後因縮短刑期於去年4月執行完畢出監，卻屢次藉故稱病未到醫院接受身心治療或輔導教育課程，新北地院簡易庭日前依加害人屆期不履行身心治療及輔導教育罪，累犯，處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，24歲吳男於2018年7月及12月連續犯下兩起強制猥褻少女案件，各判9個月刑期，吳男不服上訴高等法院，高院於2020年2月裁定應執行1年4月徒刑，並發監執行，吳男在2021年4月20日因縮短刑期執行完畢出監。

吳男出監後，依規定必須定期到醫院接受個別身心治療及輔導教育，自2021年9月17日起即多次表示因病無法出席身心治療或輔導教育課程，且均未提供就醫證明完成請假程序，以此方式無正當理由不按時到場接受身心治療或輔導教育。

今年3月遭新北市政社會局處以罰鍰1萬元，仍未出席履行，新北地院簡易庭日前依違反性侵害犯罪防治法之加害人屆期不履行身心治療及輔導教育罪，且屬累犯，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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猥褻 性侵

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