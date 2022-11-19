性侵累犯又藉故拒絕治療 這次躲不掉了

新北市吳姓男子5年前連犯兩起強制猥褻少女案件，各判9個月刑期，上訴高院前年2月經裁定應執行1年4月徒刑，後因縮短刑期於去年4月執行完畢出監，卻屢次藉故稱病未到醫院接受身心治療或輔導教育課程，新北地院簡易庭日前依加害人屆期不履行身心治療及輔導教育罪，累犯，處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，24歲吳男於2018年7月及12月連續犯下兩起強制猥褻少女案件，各判9個月刑期，吳男不服上訴高等法院，高院於2020年2月裁定應執行1年4月徒刑，並發監執行，吳男在2021年4月20日因縮短刑期執行完畢出監。

吳男出監後，依規定必須定期到醫院接受個別身心治療及輔導教育，自2021年9月17日起即多次表示因病無法出席身心治療或輔導教育課程，且均未提供就醫證明完成請假程序，以此方式無正當理由不按時到場接受身心治療或輔導教育。