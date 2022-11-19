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竹市首樁現金買票案 1票千元替議員候選人買票2人交保
新竹市查獲首宗選舉現金買票案！新竹地檢署今天指出，近日蒐證掌握王男、曾女以每票1000元之對價，提新竹市議員某北區議員候選人現金買票，查賄團隊昨持法院搜索票搜索，同時傳喚涉案者7人到案，並查扣賄款4000元， 檢察官訊問後，認王男、曾女涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪嫌，2人都以3萬元交保，其餘請回。
新竹地檢署指出，檢察官張凱絜指揮新竹市警察局第一分局、法務部調查局新竹市調查站，共同偵辦新竹市市民王男、曾女為北區某市議員候選人現金買票案，於昨天執行搜索，並同步傳喚涉案者7人。
此案初步釐清為王男、曾女均設籍新竹市北區，其為使北區某市議員候選人當選，於 11 月上旬，以每票1000元之對價，對選舉區內有投票權者現金買票。查賄團隊獲悉後，經蒐集相當證據，於昨持法院的搜索票，兵分二路執行搜索查辦。
新竹地檢署強調，距投票日僅剩7天，新竹查賄團隊在新竹縣、市各鄉鎮市區，均已布下天羅地網廣為蒐集介選的犯罪情資， 對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查 有據 必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦，呼籲民眾如見聞賄選情事 ，請勇於檢舉，專線為0800-024099按4。
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