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徐耀昌感恩之旅通霄場 2女涉賄交保

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌卸任前巡迴各鄉鎮市辦感恩之旅活動，傳通霄場次有人藉機送禮替特定縣議員候選人買票。檢警前天傳喚相關人等到案，訊後認定張姓、鄭姓2名女子疑違反公職人員選舉罷免法，罪嫌重大，訊後命2人各5萬元交保。

苗檢指出，張姓和鄭姓女子10月27日涉嫌利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品為苗栗某縣議員候選人賄選，專案小組前天傳喚2人及10名關係人到案，檢察官訊後認定2人罪嫌重大，但無羈押必要，因此命2人交保，其餘人士均請回。

另外，徐耀昌的下鄉感恩之旅數天前在頭份場也傳「鬧場」，民進黨縣長候選人徐定禎質疑活動有變相替特定縣長候選人造勢嫌疑，檢調前天發動偵查，但檢調強調是依法查察，與徐定禎總部記者會訴求無關。

除縣長感恩之旅傳民眾藉機賄選，三義鄉第2選區江姓鄉民代表候選人涉嫌以每票500元代價替自己賄選，檢方昨天也發動約談搜索，訊後以罪嫌重大、串證等理由向法院聲請羈押禁見獲准。頭屋張姓鄉民代表候選人則涉嫌動員幽靈人口遷戶籍投票，也被法院羈押禁見。

2022大選 苗栗縣選舉 徐定禎 徐耀昌

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