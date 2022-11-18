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挪公司資金買禮盒賄選 板橋議員服務處主任收押禁見
民進黨議員候選人黃俊哲服務處主任唐龍輝，涉嫌與欣湛然建設林姓董事挪用公司資金購買禮盒，分送給新北市埔墘地區鄰里長，要求投票給黃俊哲，新北地檢署複訊後認為唐、林2人涉犯選罷法與背信罪，聲請羈押禁見，新北地方法院審理後，裁定收押禁見。
據悉，欣湛然建設是黃俊哲家族企業。檢方調查，唐龍輝與林姓董事挪用公司資金49萬餘元，購買一盒價值約999元的林聰明砂鍋魚頭禮盒，分送給有投票權的鄰里長，要求投給黃俊哲；新北地檢署昨天帶回含收受禮盒的鄰里長等8名被告、51名證人，複訊後以唐龍輝、林姓董事兩人選罷法、背信等罪嫌重大，聲請羈押禁見，其餘被告則以5至10萬元不等交保。
新北地院下午3時許開強制處分庭輪流訊問，席間因兩名被告加聘辯護人，強處停一度因辯護人閱卷暫停。法官訊問完畢，諭令唐龍輝、林姓董事收押禁見。
黃俊哲是現任議員，先前就曾因捲入服務處涉賄，被法院裁定當選無效，當時唐龍輝已是黃俊哲服務處主任，因直接參與行賄，處3年5月徒刑。
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