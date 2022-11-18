積欠逾25萬稅費不繳仍開賓士趴趴走 執行署拖吊查封

嘉義市劉姓男子經營的清潔公司積欠68筆稅費，逾25萬元相關稅費未繳，卻仍開著賓士轎車趴趴走，行政執行署嘉義分署到場強制扣車，如果車主再不繳清稅款，將依法公開拍賣。

嘉義分署表示，這輛賓士轎車登記在某生產清潔刷子公司名下，由公司負責人劉姓男子使用。公司欠繳營業稅、健保費、牌照稅、燃料費等欠稅費案件達68筆，共計25萬餘元。劉男雖然2度申請分期繳納獲准，但其後未依約繳納。

日前嘉義市財政稅務局人員以車牌辨識器查到車輛停放在嘉義市大雅路邊，經通報嘉義分署後，承辦書記官立即到場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。查封的S350賓士車雖然已出廠19年（出廠年月200305，3724cc），但是車況、外型保養良好，顯見車主十分愛惜這輛車。如義務人不繳納欠稅或提出確實擔保分期繳納，嘉義分署將在「123聯合拍賣日」進行法拍抵繳所欠稅款。